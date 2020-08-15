شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى وسيد معوض يحضران مباراة الزمالك والمقاصة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول ومعه سيد معوض مدرب مساعد المنتخب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي، مباراة الزمالك ومصر المقاصة والمقرر لها اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من عمر الدورى العام، في إطار استراتيجية عمل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري لرصد مباريات الدوري الممتاز خلال المرحلة المقبلة.

وحضر طارق مصطفي واحمد أيوب مدربا المنتخب مباراة الانتاج الحربي والأهلي ضمن منافسات الاسبوع الـ19 التى أقيمت أمس الجمعة،وذلك لمواصلة تدوين كافة الملاحظات عن المستويات الفنية والبدنية للأسماء المرشحة للإنضمام للمنتخب خلال الفترة الزمنية المقبلة التي تسبق أول استعداد دولي.

ويبدأ المدير الفني للفراعنة ومساعديه في تتبع مباريات الدوري وفقًا لجدول حضور المباريات والذي تم تحديده في اجتماع الجهاز الفني الأخير بمقر اتحاد الكرة.