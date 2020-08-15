’’والله عندي نظرة.. لاعاد تناقشوني !‘‘.. تركي الشيخ يسخر من مدرب برشلونة بعد الفضيحة

كتب: ضياء السقا

سخر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، من كيكى سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، بعد الخسارة المذلة أمام بايرن ميونخ الألمانى 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر آل الشيخ فيديو له مع مدرب الفريق الإسباني، معلقاً عليه: "والله عندي نظرة ... لاعاد تناقشوني !".

وتأهل بايرن ميونخ الألماني للدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوز كبير وتاريخي على نظيره برشلونة الإسباني، ضمن مباريات دور ربع النهائي 8-2 في البرتغال.

من جانبها، ذكرت شبكة "سكاى سبورت" أن برشلونة بقيادة رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو، اتخذ قرارا عاجلا بإقالة المدير الفني للفريق كيكى سيتين من منصبه، عقب انتهاء موسم البارسا بعد الخسارة المذلة أمام البايرن، بالإضافة أيضا إلى إقالة الفرنسى إريك أبيدال المدير الرياضى.

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وأشارت الشبكة إلى أن قرار إقالة سيتين تم إتخاذه منذ عدة أيام، ولم يكن ليستمر مع البلوجرانا بأى حال من الأحوال حتى لوحصد لقب دورى الأبطال.

من جانبه، علق جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني، على خسارة فريقه أمام البايرن، وقال في تصريحات صحفية عقب المباراة: “هذا عار لقد وصلنا إلى القاع، والنادي بحاجة إلى كثير من التغييرات خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف: “‏هذة ليست المرة الأولى أو الثانية التي يحدث فيها شيء كهذا، والأمر المؤكد أن النادي يحتاج إلى الكثير من التغييرات”.

وواصل: “‏لقد كانت مباراة كارثية، ويجب تغيير الكثير من الأشياء داخل النادي، ‏وإذا كان هناك حاجة لتجديد الدماء فأنا أول من أقدم نفسي للرحيل”.

وتابع: “كان الأمر مروعًا هذا شعور كارثي، والخزي هى الكلمة الصحيحة الآن، ولا يمكنك اللعب في دوري أبطال أوروبا بهذا الشكل، وإنها ليست المرة الأولى أو الثانية، والأمر صعب للغاية، وأتمنى هذا يساعدنا بطريقة أو بأخرى”.