رياضة | الإسماعيلي يكشف مصير باهر المحمدي

كتب هاني نصر العربي في السبت 15 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يكشف مصير باهر المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إبراهيم فارس، عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، موقف باهر المحمدي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بقلعة الدروايش، من الرحيل عن الفريق في الموسم الجديد.

وأكد إبراهيم فارس في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "لن نفرط في خدمات باهر المحمدي".

وتابع: "لن نفرط في باهر وهو لاعب مهم ومستمر معنا في الموسم الجديد".

ويذكر أن النادى الأهلى مهتم بالتعاقد مع باهر المحمدى مدافع الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.