’’يهاجم التطبيع وتناسى أنه يعيش في قطر حليفة إسرائيل‘‘.. تغريدة أبو تريكة عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي تثير الفتنة والغضب

كتب: ضياء السقا

أثار محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي السابق، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد هجومه على تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، والذي أسفر عن اتفاق الطرفين على تراجع الكيان الصهيوني عن ضم أراضي فلسطينية.

وقال أبو تريكة على حسابه عبر تويتر: "سقوط الاقنعة مهم فى سبيل تحرير فلسطين والمسجد الاقصي ..قضية فلسطين قضية وعي شعوب لا اتفاقات حكام او معاهدات دول وصدق الله حين قال (وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ).... التطبيع خيانة".

تغريدة تريكة أثارت غضب رواد مواقع التواصل، حيث أكدوا أنه يهاجم التطبيع وتناسى أنه يعيش في قطر، وهي أكثر دولة حكامها على علاقة بالكيان الصهيونى.

وفي هذا السياق، تداول المغردون مقطع فيديو قديم لأمير قطر السابق حمد بن خليفة، أثناء لقائه مع مسئولين إسرائيليين، الأمر الذي يثبت العلاقات القوية بين الدوحة وتل أبيب.

Advertisements

وقال المغردون تعليقا على الفيديو، لماذا يعيش أبو تريكة في دولة تُطبع مع إسرائيل، وفي نفس الوقت يهاجم تطبيع الإمارات مع تل أبيب؟.

ولم تقف تغريدة تريكة عند التناقض في المواقف، بل أثار غضب المسيحيين، بسبب استعانته بالآيه: "(وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ)"، حيث قال المغردون: "ما علاقة النصارى بالقصة؟.. هل يتاجر اللاعب السابق بالدين؟"

وتعرض أبو تريكة لهجوم شديد من الجماهير إذ قال له أحدهم: "أنت قاعد فى دولة بتقبض منها وبتاكل منها وكل شغل الدولة دى مع اليهود وأسأل نتنياهو والهدايا".

وقال آخر: "لما التطبيع خيانة ما تقول كده لابن موزا أكبر دولة بتطبع مع إسرائيل هى قطر، والكل عارف علاقة تركيا وإسرائيل والغريب بقى إن دول الدولتين الملاذ الآمن للإخوان، بلاش مزايدات".