الامارات | أول تعليق لاتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات مونديال 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لاتحاد الكرة بعد تأجيل تصفيات مونديال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مشرف المنتخب الوطني لكرة القدم محمد عبيد حماد في أول تعليق لمسؤول بالمنتخب الوطني على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي كانت مقررة أن تلعب في أكتوبر ونوفمبر المقبلين إلى العام 2021 أن التأجيل قد يكون فيه ناحية إيجابية للجهاز الفني بحيث يكون لديه متسعا من الوقت لمتابعة اللاعبين وكذلك مباريات الدوري ودوري أبطال آسيا .

وقال حماد في تصريحات عبر شريط فيديو بثه الموقع الرسمي لاتحاد الكرة " أتمنى إستئناف النشاط دون توقف ممايتيح للمدرب مساحة لاختيار لاعبين جدد ومتابعة لاعبيه الذين كانوا موجودين في المعسكر".

ويلعب المنتخب الوطني في التصفيات المشتركة ضمن المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات فيتنام وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا.

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ووصف حماد أجواء معسكر المنتخب في صربيا بالإيجابية، معتبرا مكان المعسكر في صربيا ممتاز، مشيرا إلى أن الخيارات كانت محدودة في الحصول على مكان للمعسكر.

وأضاف " اللاعبون خلال الفترة الماضية ابلوا بلاءا حسنا وكانوا مجتهدين وملتزمين وهناك تجاوب تام من قبلهم رغم أن التدريبات كانت شاقة".

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