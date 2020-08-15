المصري: لو نملك 11 لاعب كنا خضنا لقاء الإسماعيلي

أبدى عدنان حلبية عضو مجلس ادارة النادي المصري استياؤه من تعنت اتحاد الكرة ضد فريقه على حد وصفه. وقال حلبية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " هناك غيابات كثيرة وقائمة الفريق غير مكتملة فكيف نخوض المباراة؟ فضائية صدى البلد: " هناك غيابات كثيرة وقائمة الفريق غير مكتملة فكيف نخوض المباراة؟ واردف: لا املك لاعبين حتى اذهب للمباراة، وان كان لدي Advertisements 11 لاعب فقط لكنت واجهت الاسماعيلي. 11 لاعب فقط لكنت واجهت الاسماعيلي. وتابع: هناك 14 لاعب مصاب بالكورونا بالاضافة الى اصابات أخرى كثيرة. واكد: خوضنا اول مبارة امام الزمالك ونريد استكمال الدوري بدون شك، ولكننا نعاني من صعوبة التواصل مع الجبلاية. واتم: لن اترك حق فريقي، هناك تعنت ضدنا.

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