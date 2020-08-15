محمود الشامي:يجب إلغاء سقف رواتب اللاعبين في مصر

قال محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقا، إنه تعرض لهجوم عارم من جانب الأندية المصرية وخاصة الأهلي والزمالك بعدما طلب الحصول عن العقود الحقيقية للاعبين والكشف عنهافي وسائل الإعلام.
وأكد محمود الشامي في تصريحات لبرنامج نمبر وان والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الاتحاد الدولي فيفايلزم الاتحاد المصري بالكشف عن عقود اللاعبين وعندما حاولت الكشف عن ذلك تم تعرضي للهجوم".
وأشار: "يجب إلغاء سقف رواتب اللاعبين المصريين أسوة بأوروبا وذلك قد يتسبب في فقد بعض اللاعبين المهمين مثل رمضان صبحي بعد التعاقد مع بيراميدز".
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