الامارات | تهديدات بالقتل للاعب في أميركا انتقد المشجعين

شكرا لقرائتكم خبر عن تهديدات بالقتل للاعب في أميركا انتقد المشجعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دالاس الأميركي لكرة القدم دعمه وتأييده للاعبه ريجي كانون، بعد التهديدات بالقتل التي تلقاها اللاعب، لانتقاده المشجعين المعترضين على احتجاجاته ضد العنصرية. وذكر النادي، الذي ينشط في دوري كرة القدم الأميركي للمحترفين: «نريد أن نوضح أننا نحب وندعم ريجي كانون». وأوضح أن التعليقات العنصرية وتهديدات القتل بغيضة، وغير مقبولة. وأضاف: «لا مكان في رياضتنا أو في بلدنا لهذا الهجوم المروع». وجثا لاعبو فريقي دالاس وناشفيل، وحكام المباراة، على ركبهم أثناء عزف السلام الوطني قبل مباراتهما أول من أمس، ما دفع بعض المشجعين للرد بإطلاق صيحات الاستهجان. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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