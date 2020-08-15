شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: مبادئ الأهلي في الدولاب.. وعدم الأمان سبب رحيل رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن الحديث عن مبادئ القلعة الحمراء موجودة في الدولاب فقط يخرجها المسئولين حسب الظروف.

أضاف أمير مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك: "ما يحدث في الأهلي الاّن، سبق وأن فعله النادي ‏الأحمر مع الاسماعيلي والزمالك أيضاً".‏

وواصل تصريحاته متسائلاً: "لماذا رمضان صبحي الاّن يعتبر خائن ولم ‏يتم اعتبار اسلام الشاطر وعبد الله السعيد وغيرهم من نجوم الاسماعيلي ‏خائنين حينما انضموا للأهلي وتركوا ناديهم؟". ‏

تابع: "لم افاجئ برحيل اللاعب رمضان صبحي عن الأهلي وكنت أتوقع رحيله وكل الاتهامات التي كانوا يدافعون عنها في السابق الآن يهاجموه بها".

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وقال أمير مرتضى سبق وأن صرحت من قبل في أحد البرامج ‏التليفزيونية أن بإمكان الزمالك ضم رمضان صبحي من خلال نادي ‏هيدرسفيلد الانجليزي".‏

وواصل:" ربما لم يشعر رمضان صبحي بالأمان بعد أزمة عدة لاعب ‏في صفوف الأهلي مثل حسام عاشور وأحمد فتخي وغيرهم". ‏

وأتم تصريحاته معلقاً على إمكانية ضم رمضان صبحي قائلاً "أترك هذا ‏الأمر لرئيس النادي مرتضى منصور، ولكن العرض الذي قدمنا ‏لـ(هيدرسفيلد) كان بغرض ابلاغ النادي الانجليزي بوجود أندية أخرى في ‏مصر ترغبة في الظفر بخدمات اللاعب حال تعثر مفاوضات الأهلي.‏