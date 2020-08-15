نتيجة مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

يلتقي اليوم نادي برشلونة على أرضه في ملعب الكامب نو مع نظيره الإيطالي نابولي في مواجهة الإياب بدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، حيث يأمل برشلونة في التعويض من خلال بوابة دوري الأبطال بعدما فشل في الحصول على الليجا، خاصة وأن برشلونة قد عانى خلال المواسم السابقة من عدم الاستقرار الفني.

برشلونة ونابولي

وفي تمام التاسعة موعدنا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية مع مباراة القمة بين نابولي وبرشلونة، ويتم إذاعة المباراة على قناة beIN sports hd 1 بتعليق عربي متميز للكابتن عصام الشوالي، وقد أكدت الأرقام أن برشلونة الأقرب للفوز خلال مباراة اليوم.

نتيجة مباراة برشلونة ونابولي

وقد لعب الفريقين 5 مباريات فاز برشلونة في 3 مباريات وتعادلا في مباراة واحدة هي مباراة الذهاب لهذا الدور، وكان نصيب فريق نابولي أن يفوز عام 2014، ويحتاج البارسا ان يُحافظ على نظافة شباكه من أجل الصعود إلى الدور ربع النهائي، ويظل فريق برشلونة الأقدر على الفوز خلال مباراة اليوم خاصة وأنه ثاني الدوري الأسباني بينما نابولي سابع الدوري الإيطالي.

التعادل السلبي بين الفريقين سيد الموقف حتى الآن.

الدقيقة 10: الهدف الأول لصالح فيدال في شباك نابولي والبارسا تقترب من ربع النهائي.

الدقيقة 23: الهدف الثاني لصالح برشلونة عن طريق ميسي

لويس سواريز يُسجل هدف ثالث

نابولي يسجل الهدف الأول

نهاية المباراة بنتيجة 3-1 وصعود برشلونة إلى ربع النهائي.