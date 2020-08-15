اهداف مباريات اليوم فى الدوري المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم 4 مباريات من عمر الدورى العام لكرة القدم، وشهدت مباراة المصرى والإسماعيلى بالدورى انسحاب الفريق البورسعيدى ليتم إلغاء المباراة واحتساب نتيجتها لصالح الإسماعيلى مع خصم 3 نقاط جديدة من المصرى نهاية الموسم، ونرصد فى السطور التالية نتائج مباريات الدورى اليوم.

الجونة يتعادل مع الاتحاد 1/1 انتهت مباراة الجونة و الاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي 1 / 1 في المباراة التي أقيمت بإستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن مواجهات الجولة الـ19 للدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الجونة للنقطة 21 في المركز العاشر و الاتحاد السكندري 29 في المركز الخامس بجدول الدوري المصري ، أحرز للجونة أحمد ياسر ريان من ضربة جزاء في الدقيقة 50 وتعادل للاتحاد السكندري إسلام جمال في الدقيقة 70. دجلة يهزم الحدود بهدف نظيف Advertisements تغلب وادى دجلة على حرس الحدود بهدف نظيف، سجله أحمد سعيد، في المباراة التى أقيمت بينهما اليوم، الجمعة، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري العام فى الظهور الأول للفريقين منذ توقف المسابقة المحلية بسبب جائحة كورونا، وكان آخر ظهور لدجلة فى 11 مارس الماضى حينما تعادل سلبياً مع طنطا، فيما تعادل حرس الحدود مع الجونة بهدفين لكل فريق فى 9 فبراير الماضى، وتأجلت مباراته مع المصرى البورسعيدى السبت الماضى بسبب إصابة عدد كبير من لاعبى المصرى بكورونا. الاسماعيلى والمصرى 2 /0 أكد مسئولو اتحاد الكرة، تطبيق لائحة الإنسحاب على النادى المصرى بعد تغيبه عن الحضور أمام الاسماعيلى اليوم بالدورى، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية أنه سيتم اعتبار المصرى مهزوما بنتيجة 2 /0 فى اللقاء ، مع خصم 3 نقاط أخرى من الفريق نهاية الموسم وفقا للائحة وهو نفس القرار الذى وقع على الزمالك بعد انسحابه فى مباراة القمة أمام الأهلى. الأهلى يتعادل مع الانتاج 1 / 1 تعادل الأهلي مع الإنتاج الحربي 1/1، تقدم أحمد عفيفي للانتاج في الدقيقة 27 وتعادل عمرو السولية في الدقيقة 77، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي بمدينة السلام ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 53 محتلاً صدارة جدول الترتيب، كما أرتفع رصيد الانتاج الحربي للنقطة 24 محتلاًُ المركز التاسع في جدول الترتيب.

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