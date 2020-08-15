شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر : رمضان والشحات ليسا سبب تعادل الأهلي أمام الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن فريقه لم يقدم مباراة جيدة أمام الإنتاج الحربي والتي انتهت على بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وقال فايلر :"من الواضح أنها ليست أفضل مباراة لنا على الإطلاق..بدأنا المباراة بطريقة سيئة وحصلنا على ركلة جزاء، لكننا أهدرناها، ثم أضعنا فرص كثيرة للتهديف".

وواصل فايلر :"تأخرنا بهدف بعد إهدار العديد من الفرص، نجحنا في إدراك التعادل..لا أحب الحديث عن اللاعبين الغير موجودين مثل رمضان صبحي وحسين الشحات في الفريق معي وهذه هي طريقتي والكل يعلمها ..اللاعبين الموجودين جيدين والغيابات ليست سبب التعادل ".، وأوضح :"أداء الأهلي لم يكن جيداً ولا أحب الحديث عن الأسباب التي أدت لضياع الفرص لأنني لا أحب الحديث عن شيء داخلي بالفريق".

انتهت مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بتعادل الفريقين ايجابياً 1/1، تقدم أحمد عفيفي للانتاج في الدقيقة 27 وتعادل عمرو السولية في الدقيقة 77، خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي بمدينة السلام ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري وهي المباراة الثانية للأهلي بعد عودة الدوري الذي توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وكانت المباراة أمام إنبي الأحد الماضي وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 53 محتلاً صدارة جدول الترتيب، كما أرتفع رصيد الانتاج الحربي للنقطة 24 محتلاًُ المركز التاسع في جدول الترتيب.

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وجاء تشكيل الأهلي كالتالي ..محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن، ويجلس على مقاعد البدلاء علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري ، وشارك من بدلاء الأهلي اليو بادجي ووليد سليمان وحمدي فتحي.