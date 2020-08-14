شكرا لقرائتكم خبر عن صراع مشتعل على ضم «ديبالا» بين «الريال» و«السيتى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعل الصراع على ضم الأرجنتينى، باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، فى الميركاتو الصيفى الحالى، وذلك بعدما أعلنت الصحافة الإيطالية عن رغبة عملاق إنجليزى فى دخول سباق التعاقد مع الأرجنتينى لينافس ريال مدريد على ضم اللاعب، ويرغب ريال مدريد فى تدعيم هجومه بـ«ديبالا»، خاصة بعد فشل البلجيكى، إيدين هازارد، فى تقديم المستويات المُتوقَّعة منه.

وبحسب صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، فإن بيع «ديبالا» هذا الصيف يُعد أمرًا محتملًا داخل يوفنتوس. وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الأرجنتينى على رادار زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، لكن الأمر نفسه ينطبق على بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتى.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسألة بيع «ديبالا» لن تكون سهلة على الإطلاق من الناحية المادية لأن يوفنتوس سيطلب رقمًا كبيرًا للتفريط فى نجمه الأرجنتينى. ويدرك يوفنتوس رغبة ريال مدريد فى ضم نجمه الأرجنتينى، ولا يمانع فى ذلك، بشرط عقد صفقة تبادلية تحقق له أهدافه، ورصد يوفنتوس نجمين من ريال مدريد للتعاقد مع أحدهما ضمن صفقة انتقال «ديبالا» المحتملة إلى سانتياجو برنابيو.

ويأتى إيسكو ألاركون، لاعب الوسط، على رأس المطلوبين لتدعيم صفوف البيانكونيرى، بناء على توصية من المدرب أندريا بيرلو. أما الاسم الثانى المقترح، فهو ماركو أسينسيو، جناح الميرنجى، والذى يُعد حلًا مثاليًا لخطة «بيرلو»، التى تعتمد على الرسم التكتيكى «4- 3- 3»، التى ينوى الاعتماد عليها.

وكان «أسينسيو» قد غاب عن مباريات الريال منذ بداية الموسم، قبل أن يعود مع استئناف النشاط فى يونيو الماضى، ويسجل هدفين فى الليجا.

فيما كشف تقرير صحفى إسبانى عن سر موافقة النرويجى مارتن أوديجارد على العودة إلى ريال مدريد، على الرغم من رغبته السابقة فى إكمال إعارته إلى ريال سوسييداد.

وانتقل «أوديجارد» إلى «سوسييداد» مطلع الموسم الماضى على سبيل الإعارة لمدة موسمين، قادمًا من ريال مدريد، حيث قدم مستوى رائعًا فى الموسم الأول، وأسهم مع الفريق فى حجز بطاقة المشاركة فى اليوروباليج.

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وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن «أوديجارد» تفاجأ للغاية بتلقى مكالمة من زين الدين زيدان، مدرب الريال، يطلب منه فيها العودة إلى النادى، حيث لم يتوقع أبدًا ذلك.

وأوضحت الصحيفة أن «أوديجارد» عندما تلقى مكالمة «زيدان» كان يقضى إجازته فى النرويج، ويستعد لخوض الموسم الثانى مع «سوسييداد»، كما كان مخططًا، لكن فى النهاية، تمكن مدرب الملكى من إقناع اللاعب بالعودة إلى سانتياجو برنابيو ليحصل على فرصته أخيرًا. وشارك «أوديجارد» فى 36 مباراة بجميع المسابقات مع «سوسييداد» فى الموسم المنقضى، حيث سجل 7 أهداف، وصنع 9.