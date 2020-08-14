شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يتعاقد مع ويليان لاعب تشيلسى لثلاث سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى أرسنال المنافس فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، أمس، أنه تعاقد مع الجناح البرازيلى المخضرم ويليان، لاعب الجار اللندنى تشيلسى، وارتبط معه بعقد لمدة ثلاثة أعوام.وينضم ويليان (32 عاما) إلى أرسنال فى صفقة انتقال حر بعد عدم تمديد عقده مع تشيلسى.

وأحرز ويليان 63 هدفا مع تشيلسى فى 339 مباراة خاضها منذ انضمامه للنادى، قادما من انجى ماخاتشكالا الروسى فى 2013.

وفاز مع الفريق بلقب الدورى الممتاز مرتين، وسيضيف عنصر الخبرة فى فريقه الجديد الذى يملك عددا كبيرا من المواهب الشابة مثل بوكايو ساكا وجو ويلوك وجابرييل مارتينيلى ورويس نيلسون.

وفى بيان عبر موقع النادى على الإنترنت، قال ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال: «أعتقد أنه لاعب يمكنه أن يصنع الفارق فى فريقنا». وأضاف المدرب الإسبانى: «كنا نراقبه خلال الأشهر القليلة الماضية. ولدينا رغبة واضحة فى تعزيز تشكيلتنا فى مركزى لاعب الوسط المهاجم والجناح، وهو لاعب يمنحنا خيارات كثيرة فى هذا الجانب». وأكد ويليان قبل أيام أنه سيغادر تشيلسى بعد أن أمضى معه سبعة أعوام «رائعة».

وأردف أرتيتا: «سعدت بالحديث معه وبرغبته فى الانضمام لنادينا».

ويسعى أرتيتا أيضا إلى تمديد الارتباط بالمهاجم بيير- إيمريك أوباميانج لثلاث سنوات جديدة.

واحتل أرسنال المركز الثامن بين فرق الدورى الانجليزى الممتاز فى الموسم الماضى لكنه تأهل للدورى الأوروبى الموسم المقبل بعد الفوز بكأس الاتحاد الانجليزى.

من جهة أخرى، فتح نادى أرسنال تحقيقًا من أجل مراجعة صفقة ضم نيكولاس بيبى من ليل، خلال الصيف الماضى، وذلك وفقًا لتقرير نشرته شبكة ESPN.

وقال التقرير إن أرسنال يراجع السعر الذى دفعه مقابل خدمات الدولى الإيفوارى، وهو 72 مليون جنيه إسترلينى، وإذا ما كان هذا السعر أكثر مما ينبغى.

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وأوضح التقرير أن النادى يدرس الصفقة مرة أخرى كجزء من عملية إعادة تصميم وتعديل لقسم التعاقدات فى النادى، والذى أدى لرحيل عدد كبير من الكشافين، من ضمنهم فرانسيس كاجيجاو وبريان ماكديرموت وبيران كلارك، وكذلك عدد كبير من الموظفين المتواجدين فى أوروبا. وأوضح التقرير أنه لا يوجد شعور داخل النادى بالندم على ضم الجناح صاحب الـ25 عاما، لكن تفاجأ عدد كبير من القيمة التى دفعها أرسنال إلى ليل لضم الجناح الإيفوارى. وكان أرسنال قد دفع مقدم التعاقد 20 مليون جنيه إسترلينى، ويلتزم بدفع أقساط لقيمة الـ52 مليونا المتبقية على مدار 5 سنوات، وأول دفعة مالية واجبة السداد ستكون هذا الصيف.

وبسبب تلك الصفقة وقيمة الأقساط على مدار خمس سنوات قام أرسنال بمراجعة تقارير الكشافين وعملية المفاوضات التى تسببت فى دفع ذلك المبلغ الكبير. وكان بيبى قد لفت أنظار عدد من الأندية الكبرى خلال تألقه مع ليل، وقالت مصادر لشبكة «إى إس بى إن» إن الأندية التى دخلت فى مفاوضات مبدئية مع ليل لضمه، تراجعت بعد المبلغ الذى عرضه أرسنال للتفاوض ومن ثم دفعه.

وقاد إيدو جاسبر، المدير التقنى فى أرسنال، عملية إحلال وتجديد كبيرة على كافة أصعدة قسم التعاقدات فى النادى، إذ إنه قام بإقالة تاى جودين، كبير كشافى أرسنال فى فرنسا، إذ يرى النادى أن شبكة الكشافين الدولية أقل أهمية من التحليلات المدعومة بالبيانات وإقامة العلاقات القوية مع الوكلاء المهمين.