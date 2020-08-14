شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد سيلفا يقترب من الانضمام لصفوف لاتسيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي إيطالي، عن مفاجأة تتعلق بمستقبل النجم الإسباني ديفيد سيلفا، قائد فريق مانشستر سيتي.

وارتبط اسم سيلفا (34 عامًا)، بالانتقال إلى لاتسيو هذا الصيف، حيث ينتهي تعاقده مع السيتيزنس بانقضاء الموسم الحالي.

وبحسب شبكة «سبورت ميدياست» الإيطالية، فقد كان من المقرر أن يوقع سيلفا عقود انضمامه للاتسيو مطلع هذا الأسبوع، لكنه لم يوقع حتى الآن.

وأشارت الشبكة، إلى أن سيلفا لا يرد على مكالمات مسؤولي لاتسيو، مما يشير إلى تفكيره في خيارات أخرى بما في ذلك يوفنتوس.

وأوضحت، أن يوفنتوس دخل على خط المفاوضات بقوة مع سيلفا من أجل إرضاء بيرلو، مدرب الفريق الجديد، رغم أنه ليس الخيار المناسب لخطط المدرب الذي يستهدف خفض معدل الأعمار لبطل الكالتشيو.

وأكدت الشبكة الإيطالية أنه رغم نفي بعض المصادر أنباء ارتباط سيلفا بيوفنتوس، إلا أن تهربه من مسؤولي لاتسيو، يشير إلى اقترابه من خطوة غير متوقعة.

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وكانت تقارير قد أكدت، تقدم لاتسيو بعرض لسيلفا مدته 3 مواسم، براتب 4 ملايين يورو عن كل موسم.