بايرن ميونيخ يكتسح برشلونة 8-2

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ميونخ: حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزا تاريخيا على برشلونة الإسباني بالفوز عليه 8-2 في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب "دا لوش" في العاصمة البرتغالية لشبونة ليبلغ نصف النهائي. وسجّل توماس مولر (4 و31)، والكرواتي إيفان بيريشيتش (21)، وسيرج غنابري (30)، وجوشوا كيميش (63)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (84) والبرازيلي فيليبي كوتينيو (85 و89) لبايرن والنمسوي دافيد ألابا (7 خطأ في مرمى فريقه)، والأورغوياني لويس سواريز (57) لبرشلونة. ويلعب بايرن في نصف النهائي مع الفائز من مباراة السبت بين مانشستر سيتي الإنكليزي وليون الفرنسي.

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