برشلونة يكشف إصابة أومتيتي بكورونا قبل دقائق من مواجهة بايرن ميونيخ

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مدريد: قبل وقت قصير على انطلاق مباراته أمام فريق بايرن ميونيخ الألماني ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الجمعة ان نتيجة الفحوصات التي خضع لها مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي لفيروس كورونا المستجد جاءت ايجابية.

وقال النادي الكاتالوني في بيان له "بعد اختبارات فيروس كورونا التي أجريت الخميس، جاءت نتيجة لاعب الفريق الأول صامويل أومتيتي إيجابية" مؤكدا إنه لم تظهر عليه أي أعراض صحية وأنه محجور في منزله.

ويلعب برشلونة مع بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في لشبونة، وتبدو الكفة راجحة حتى الساعة لصالح النادي الألماني.

ولم يكن أومتيتي (26 عاما) المصاب في ركبته اليسرى، من ضمن التشكيلة التي سافرت إلى البرتغال.

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وأوضح برشلونة "أبلغ النادي السلطات الرياضية والصحية ذات الصلة. وجميع الأشخاص الذين اختلطوا باللاعب تم تتبعهم لإجراء اختبارات +كوفيد-19+".

ويعد أومتيتي ثاني لاعب فرنسي في برشلونة يصاب بفيروس كورونا خلال أيام قليلة، بعد الإعلان عن أول حالة الأربعاء، والتي تبين أنها للمدافع الشاب جان كلير توديبو (20 عاما) العائد من فترة إعارته لمدة ستة أشهر مع شالكه الألماني.

ولم يختلط توديبو أيضا بالفريق الذي قام بالرحلة إلى لشبونة للمشاركة في دوري الأبطال.