وزير الرياضة عن مونديال اليد مصر 2021: نعدكم بحدث تاريخي

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لشعب مصر على استضافة بطولة العالم لكرة اليد 2021 .

وقال صبحي في كلمته الافتتاحية للموقع الرسمي للبطولة :"في البداية اسمحوا لي أن أتوجه بالتهنئة إلى كل مصري لاستضافة جمهورية مصر العربية أحد أبرز الاحداث الرياضية العالمية في 2021 وهي النسخة الـ 27 من بطولة العالم للرجال لكرة اليد – مصر 2021.

بالإضافة إلى أن كرة اليد من أكثر الألعاب شعبية في العالم، وأن البطولة تضم أفضل 32 منتخبا على مستوى العالم، فإن النسخة المزمع إقامتها في يناير المقبل هي الأولى التي تنظم بمشاركة 32 فريقا، غير أن النسخة الماضية أقيمت في بلدين والقادمة

ستنظم في ثلاث دول، مما يضعنا في تحد جديد.

مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبتت دائما أننا قادرين على التحدي وتحقيق المعجزات، ولكم أسوة في النجاح الباهر الذي حققناه في استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 والذي وصفه الاتحاد الافريقي لكرة القدم وكافة وسائل الاعلام العالمية والمحلية بالإعجاز.

كما أود أن أشدد على أن التعاون المستمر وتضافر الجهود بين اللجنة المنظمة العليا برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وكافة مؤسسات الدولة والاتحادات والاندية بالإضافة إلى الكوادر المصرية الناجحة هي كلمة السر في النجاح

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المستمر الذي تشهده الرياضة المصرية في الناحية التنظيمية.

ولا أغفل دور الجماهير المصرية الواعية الحريصة دائما على دعم بلدها والظهور بشكل يليق بسمعة مصر والحضارة المصرية، فكما تعلمون فإن الرياضة هي أفضل سفير للتعبير عن مدى رقي وكفاءة الشعوب.

على صعيد البنية التحتية، فقد كللت جهودنا بالنجاح في إنشاء ثلاث صالات عملاقة طبقا للمعايير العالمية في ثلاث مدن هي العاصمة الإدارية الجديدة وبرج العرب و6 أكتوبر، بجانب تطوير مجمع صالات هيئة استاد القاهرة ، بالإضافة لصالات التدريب. أن هذا الإنجاز سيكون إرثا لكل مصري.

في النهاية أود أن أرحب بكافة عناصر اللعبة، مسئولين ومنتخبات وجماهير من شتى انحاء العالم متمنيا لهم طيب الحضور والاستمتاع بمصر مناخا وحضارة وتنظيما، واعدا إياهم ببذل الغالي والنفيس لتنظيم بطولة تليق بسمعة ومكانة جمهورية مصر العربية.

أهلا بكم في مصر، نلقاكم على خير في يناير 2021.