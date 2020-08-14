بث مباشر | مباريات اليوم الجمعة 14-8-2020 “هل ينتقم البايرن من برشلونة”؟

تقام قمة مباريات اليوم الجمعة 14-8-2020 بين برشلونة وبايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب دالوش في العاصمة البرتغالية لشبونة، وستنقل على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

وتأهل برشلونة إلى ربع النهائي بعد تغلبه على نابولي بنتيجة 1/4 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ثمن النهائي، أما بايرن ميونخ فقد اكتسح تشيلسي بنتيجة 1/7 في نفس المرحلة.

ويحلم فريق بايرن ميونخ بالانتقام من هزيمته في نصف نهائي البطولة أمام برشلونة عام 2015، بينما يتطلع رفاق ميسي لمواصلة حلم إنقاذ الموسم بعد خسارة لقب الدوري الاسباني والخروج من كأس ملك إسبانيا.

وتلعب في نفس توقيت مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، على الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت القاهرة، مباراة بين الاهلي والإنتاج الحربي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لحساب الجولة 19 على استاد الاهلي الجديد، وستنقل على قناة أون تايم سبورتس بتعليق محمد الكواليني.

وتُفتتح مباريات الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين بأربع مباريات، لعل أبرزها بين اتحاد جدة والإتفاق على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وسيسعى خلالها فريق النور لتحقيق الفوز لتحسين وضعيته في صراع البقاء المشتعل بينه وبين الفتح وضمك.

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