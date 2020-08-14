رياضة | كارتيرون يحسم مصير شيكابالا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يحسم مصير شيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، موقفه النهائي من استمرار نجم الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن اللاعب مستمر مع الفريق ولا نية لرحيله.

وأوضحت المصادر، أن كارتيرون متمسك ببقاء اللاعب، ويرى بأنه يقدم الإضافة للفريق داخل وخارج الملعب.

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وأكدت عدة تقارير، تلقي اللاعب عرضاً من الدوري الأمريكي عبر أحد الوكلاء، للإنضمام لأحد الأندية خلال الموسم القادم في صفقة انتقال حر.

وفي سياق متصل، يواصل الفريق استعداداته للمواجهة المقبلة ضد فريق مصر المقاصة، في إطار لقاءات الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

وسوف تقام المباراة مساء السبت المقبل 15 أغسطس، في تمام التاسعة مساءاً على أرضية ملعب القاهرة الدولي.