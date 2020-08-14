رياضة | يوفنتوس يستهدف التعاقد مع توماس بارتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يستهدف التعاقد مع توماس بارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود رغبه لدي نادي يوفنتوس في التعاقد مع توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

ويرغب أندريا بيرلو المدير الفني للسيدة العجوز في تدعيم خط وسط الفريق بعد رحيل ميرايم بيانيتش إلى برشلونة الإسباني، وماتويدي إلى إنتر ميامي الأمريكي .

وأشارت شبكة ’’فوتبول إيطاليا’’ بأن يوفنتوس يستعد لعرض صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد تقضي بانتقال الثنائي دوغلاس كوستا وفيديريكو برنارديسكي للروخي بلانكوس مقابل انضمام بارتي للبيانكونيري.

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واوضحت الصحيفة أن المطالب المادية الضخمة من ألروخيبلانكوس والتي قد تقدر بحوالي 50 مليون يورو، سوف تدفع البيانكونيري إلى القيام بصفقة تبادلية من أجل تخفيض الأمور المادية للصفقة .

ومن جهه أخري سوف يواجه يوفنتوس صعوبة كبيرة في إنهاء الصفقة خاصة بعد دخول نادي أرسنال الإنجليزي في مفاوضات مع بارتي من أجل تدعيم خط الوسط الموسم المقبل بناء علي رغبه مايكل أرتيتا .

وخاص بارتي رفقه أتلتيكو مدريد 46 لقاء هذا الموسم في مختلف المسابقات سجل خلالها 6 أهداف .