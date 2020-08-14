رياضة | زميل ميسي في برشلونة يتلقى عرضا من الخليج

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر زميل ميسي في برشلونة يتلقى عرضا من الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني وصله عرضًا للعب في أحد أندية الدوري القطري في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن نادي العربي الذي يلعب في قطر يرغب في الحصول على خدمات النجم الأوروجواياني في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عقد سواريز ينتهي مع برشلونة في الصيف المقبل بالإضافة إلى أنه لا توجد أنباء عن رغبة النادي الكتالوني في تجديد التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد وهو الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي.