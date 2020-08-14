رياضة | ميسي يصدم برشلونة ويرفض الموهوب

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي يصدم برشلونة ويرفض الموهوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دائمًا ما نري السيطرة شبه الكامله من الأرجنتيني ليونيل ميسي علي الإدارة الفنية لفريق برشلونة الإسباني، سواء أراء المدربين أو حتي التعاقد مع لاعبين جدد .

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الأرجنتيني قد رفض تعاقد برشلونة مع صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري من أجل تدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل .

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وفقاً لصحيفة " دون بالون " فإن ميسي قد رفض تعاقد برشلونة مع دانيلو بيريرا لاعب فريق بورتو البرتغالي، والذي دخل النادي الإسباني في مفاوضات مع إدارة نادية، الا أن الصفقة قد توقفت بناء علي رغبه النجم الأرجنتيني.

ويري ميسي أن بيريرا لا يناسب برشلونة، كما يفضل توفير الأموال والاعتماد علي الشباب، بعد التألق اللافت للنظر من أنسو فاتي.

يذكر أن ميسي قد رفض أيضًا التعاقد مع تانجي ندومبيلي لاعب وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي والذي قد ابدي رغبه قوية في اللعب الي برشلونة عبر تصريحات نقلتها صحيفة " ديلي ميل " البريطانية .