لاعبو مانشستر سيتي يرفعون راية التحدي امام طموح ليون

وقال جابرييل جيسوس مهاجم فريق مانشستر سيتي ،يساعد الفريق دائما بأكثر من مجرد تسجيل الأهداف، ولكن تسجيل الأهداف أمر مهم للمهاجم ونجح في هذا مرتين وتقدم خطوة كبيرة على الطريق .

وقال جيسوس الذي سجل 23 هدفا على مدار الموسم: أعمل يوميا لأكون مهاجما رائعا وعلى جميع اللاعبين اللعب بقوة وثبات رغم الفوز على الريال في دور الستة عشر.

وأضاف : علينا أن نلعب الكرة السهلة وأن نحافظ على أدائنا القوي في المباراة القادمة.

ولم يخف زميله البرتغالي، برناردو سيلفا طموحاته لرفع كأس البطولة في 23 أغسطس الحالي في لشبونة خاصة وأن المباراة ستقام على استاد "دا لوز" أو "النور" معقل فريق بنفيكا البرتغالي الذي بدأ معه سيلفا مسيرته الكروية.

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وقال سيلفا: سيكون أمرا خاصا بالتأكيد أن نفوز

بلقب دوري الأبطال في لشبونة.

وأضاف : بطولة دوري الأبطال هي المسابقة الوحيدة التي لم نحرز لقبها حتى الآن في مانشستر سيتي.

وقال: الفريق لم يسبق له الفوز بلقب هذه البطولة وكذلك معظم لاعبي الفريق وأنا منهم مشيرا الى أن الفوز بهذه المسابقة كان دائما هدفا للاعبين والنادي مشيرا الى أنه سيكون أمرا خاصا للغاية أن نفوز باللقب، وسيكون خاصا بشكل أكبر لي بالذات لأن الأدوار النهائية تقام في مدينتي وهو حافز إضافي لأقاتل على اللقب هنا.