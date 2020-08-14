نادي الوداد المغربي يعلن عن إصابة 5 أفراد بكورونا

أعلن نادي الوداد المغربي في بيان رسمي إصابة خمسة من عناصر الفريق بفيروس كورونا المستجد، ما فرض تأجيل المباراة التي كانت

من المفترض أن تجمعه مع الجيش الملكي اليوم الجمعة بالدوري المغربي، إلى وقت لاحق.

وكشفت تقارير صحفية مغربية، بأن المصابين من نادي الوداد المغربي، هم: إبراهيم نجم الدين وبدر كدارين وإسماعيل الحداد، وثنائي من الطاقم الإداري للفريق، ومن المقرر أن يخضع النادي لفحص كورونا جديد.