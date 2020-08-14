أعلن نادي الوداد المغربي في بيان رسمي إصابة خمسة من عناصر الفريق بفيروس كورونا المستجد، ما فرض تأجيل المباراة التي كانتمن المفترض أن تجمعه مع الجيش الملكي اليوم الجمعة بالدوري المغربي، إلى وقت لاحق.
وكشفت تقارير صحفية مغربية، بأن المصابين من نادي الوداد المغربي، هم: إبراهيم نجم الدين وبدر كدارين وإسماعيل الحداد، وثنائي من الطاقم الإداري للفريق، ومن المقرر أن يخضع النادي لفحص كورونا جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر نادي الوداد المغربي يعلن عن إصابة 5 أفراد بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.