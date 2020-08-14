سلة الصيد للسلة يفزن على الجزيرة 82-53

حقق فريق سيدات كرة السلة بنادى الصيد الفوز على نظيره فريق الجزيرة بنتيجة 82-53 فى المباراة التى اقيمت ضمن مباريات الدورى الممتاز (أ).

ضم الفريق اللاعبات تقى جمال ، دانة وليد ، رضوى اسامة

، سارة عمرو ، سلمى ياسر ، لمى علاء ، ليلى خالد ، مايا محمد ، مرام محمد ، ملك خالد ، ندى ياسر ، نور اشرف ، نور شريف ، هنا نبيل ، يارا ياسر.

يشرف على الفريق المدير الفنى كابتن ياسر عبد الرحمن ، مدير فني ، كابتن محمود سداوى ، مخطط احمال كابتن محمد صلاح ، طبيبة دكتور ياسمين مجدى ، مدير ادارى كابتن على الخطيب.