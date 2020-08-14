شكرا لقرائتكم خبر عن آخرها قضية الزمالك مع كهربا.. صراعات الأندية مع اللاعبين في ‏المحكمة الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قراره بشأن قضية نادي الزمالك المرفوعة ضد محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي الحالي، والحُكم بتغريم اللاعب ما يقرب من 33 مليون جنيه مصري مع إيقافه لمدة 6 أشهر، في حال عدم دفع الغرامة للنادي الأبيض.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز أزمات وصراعات وقضايا الأندية مع اللاعبين في الكرة المصرية، على هامش أزمة كهربا مع الزمالك:

يفر الحارس عصام الحضرى هاربا من صفوف الأهلى في موسم 2008- 2009، متجها إلى سيون السويسرى ويتقدم النادى الأحمر بشكوى ضده في المحكمة الدولية ويعلن «فيفا» إيقاف الحارس 4 أشهر.

يتكرر الأمر مع الإيفوارى كوليبالى الذي هرب من الأهلى قبل 3 سنوات بداعى اضطهاده دينيا، ويشكوه النادى ويعلن «فيفا» إيقافه.

ويلقي نزاع عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز الحالى والأهلى السابق، مع النادى الأحمر بظلاله على الساحة الرياضية في مصر بعد إعلان «فيفا» أنه غير منوط بشكوى النادى الأهلى ضد السعيد بخصوص الشرط الجزائى لانتقاله من أهلى جدة لبيراميدز، كذلك أزمة التونسى حمدى النقاز مع ناديه السابق الزمالك، واستمرار الفصل في الحكم النهائي للقضية.

رباعى الزمالك الأجنبى كريم العبد وأجوجو وموندومو ورزاق أوتوماسى، رحل كل منهم عن صفوف النادى الأبيض بسبب أزمة المستحقات في ولاية ممدوح عباس، رئيس النادى الأسبق، وتقدم الرباعى بعدة شكاوى في الفيفا ضد النادى وتم الحكم بالحصول على مستحقاتهم التي تمت جدولتها.

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وأخيراً يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تغريم محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي، 33 مليون جنيه مصري بعد هروبه من صفوف الزمالك وانتقاله لأفيس البرتغالي، وتقدم النادي الأبيض بشكوى ضده في «فيفا».