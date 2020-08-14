شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يدخل معسكرًا مغلقًا السبت بالغردقة استعدادًا للمونديـال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد أولى خطوات الاستعداد لبطولة العالم لرجال كرة اليد في نسختها الـ27 والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير المقبل، وذلك بالدخول في معسكر مغلق بداية من السبت بمدينة الغردقة ولمدة 6 أسابيع.

ويسعى روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني للفراعنة لرفع الحالة البدنية للفريق بعد فترة توقف طويلة وصلت إلى 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتضم القائمة المبدئية التي اختارها المدير الفنى لدخول المعسكر كلًا من عصام الطيار وعبدالرحمن حميد ومحمد على لحراسة المرمى وأحمد الأحمر ومحسن رمضان ومصطفى بشير في مركز الظهير الأيمن وأكرم يسري وعمر سامي في الجناح الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وإسلام حسن في مركز صانع الألعاب ووسام نوار وإبراهيم المصري وخالد وليد وأحمد عادل في مركز الدائرة وكل من يحيى الدرع وحسن وليد وعبدالرحمن فيصل وعمر ياسين في مركز الظهير الأيسر وأخيرا كل من أحمد مؤمن وعمر الوكيل في مركز الجناح الأيسر.

فيما سيلحق المحترفون بالخارج في معسكرات المنتخب الثلاثة الأخرى، وهم كريم هنداوي ويحيى خالد ومحمد سند ومحمد ممدوح وأحمد هشام وعلي زين.

وقال مؤمن صفا، المشرف العام على المنتخبات الوطنية، أمين صندوق الاتحاد، إن معسكر الغردقة يعد الأول منذ جائحة كورونا ضمن ثلاثة معسكرات مقبلة للفراعنة استعدادًا لمونديال اليد بمصر والتي ستقام بالغردقة أيضا على فترات متباعدة وفقا لرؤية المدير الفني الإسباني، بينما ستقام المرحلة الثانية من الإعداد خلال الفترة من منتصف أكتوبر حتى نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر، فيما ستختتم المرحلة الثالثة بمعسكر أخير لمدة ٦ أسابيع وقبل انطلاق المونديال بأسبوع واحد.

ومن المقرر أن تقام قرعة بطولة العالم يوم 5 سبتمبر المقبل، ويشارك 32 منتخبا في البطولة للمرة الأولى في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها.

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وكان منتخب مصر قد توج في يناير الماضي بلقب بطولة أفريقيا في تونس بقيادة المدرب الإسباني باروندو.