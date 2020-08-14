شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حكم «فيفا» بتغريم كهربا.. الأهلي: موقفنا من ضم اللاعب سليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سلامة موقف النادي الأهلي في التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قادما من نادي أفيس البرتغالي، وأن التعاقد جاء بالطرق المشروعة، وبما يتفق مع اللوائح والقوانين، ولا توجد أي خطوات سلبية من جانب الأهلي في هذا الملف.

جاء ذلك ردًا على الاتهامات الباطلة التي وجهها «نادي كهربا الأسبق» في ذات الموضوع وهو يعلم أن الأهلي لا يسلك سوى الطرق المشروعة.