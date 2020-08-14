كيف وفّر الأهلي 150 مليون جنيه من رحيل رمضان وفتحي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رغم احتمالية تأثر الأهلي سلبيًا على المستوى الفني برحيل رمضان صبحي عن صفوف الفريق بعد انتهاء فترة إعارته من هدرسفيلد الإنجليزي، وكذلك أحمد فتحي بعد نهاية عقده مع النادي، إلا أن هناك جانب إيجابي من مغادرة الثنائي يتمثل في الاستفادة المالية.

وانتهت إعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد إلى الأهلي في 30 يونيو الماضي، وبعد سلسلة من المفاوضات بين الأحمر والنادي الإنجليزي كانت الأمور في طريقها لإتمام شراء رمضان نهائياً، لكن اللاعب أعلن للنادي بشكل رسمي رغبته في الرحيل إلى بيراميدز.

كما أعلن بيراميدز تعاقده مع أحمد فتحي بدءً من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد اللاعب مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي (2019-2020)، وذلك بعد رفضه لتجديد عقده مع النادي الأحمر.

وكان الأهلي يرغب في الإبقاء على خدمات رمضان صبحي وأحمد فتحي بين صفوف الفريق، لكن الإدارة وفّرت برحيلهما 150 مليون جنيه كان ستتكبده خزينة النادي مقابل استمرارهما كالتالي:

- رمضان صبحي:

أعلن الأهلي أنه وافق على طلبات هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي نهائيًا مقابل 3.25 مليون جنيه إسترليني، أي ما يقرب من (68 مليون جنيه مصري)، وأرسل موافقة مكتوبة إلى هدرسفيلد ثم تلقى موافقة من النادي الإنجليزي على بيع اللاعب نظير المبلغ المشار إليه.

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وعلم الخليج 365 أن اتفاق الأهلي مع رمضان كان يقضي بحصوله على 18 مليون جنيه في الموسم الواحد بعقد يمتد إلى ثلاث سنوات (54 مليون جنيه طوال فترة التعاقد)، لكن اللاعب قرر الانتقال لبيراميدز، وبناءً على ذلك أصبح خارج الحسابات الفنية للأهلي.

وبالتالي وفر الأهلي مبلغ 122 مليون جنيه بعد فشله في إتمام صفقة التعاقد رمضان صبحي، نظير ضمه بشكل نهائي والراتب الذي كان سيحصل عليه اللاعب حتى عام 2023.

- أحمد فتحي:

أعلن الأهلي مع بداية شهر إبريل الماضي، ممثلا في لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح، تمنياته بالتوفيق لأحمد فتحي مع نهاية الموسم الجاري، بعد تعثر مفاوضات التجديد معه بسبب رفض اللاعب.

وعلم الخليج 365 أن الأهلي عرض على فتحي تجديد عقده لمدة موسمين مع تقاضي 11 مليون جنيه صافية الضرائب عن الموسم الواحد، بجانب تحمل ضرائب تصل قيمتها إلى 3 ملايين جنيه في الموسم، بدلا من أن يتحملها اللاعب نفسه.

وبالتالي كانت خزينة الأهلي ستتكبد 22 مليون جنيه لراتب أحمد فتحي مع 6 ملايين جنيه قيمة الضرائب، ليوفر النادي مبلغ 28 مليون جنيه نظير رحيل اللاعب.