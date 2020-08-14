الزمالك يعلن مفاجأة في قضية كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، حصول النادي على حقه في قضية لاعبه السابق محمود عبدالمنعم "كهربا، جناح النادي الأهلي.

وكتب أحمد مرتضى، في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "الحمد لله الزمالك يحصل على حقه في قضية اللاعب محمود كهربا".

وكان الزمالك تقدم بشكوى ضد كهربا بدعوى فسخ اللاعب لعقده من طرف واحد، وفي المقابل أوضح محامي اللاعب وجود شكاوى مقدمة من جانبهم ضد مسئولين في النادي أيضًا.

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ورحل كهربا عن الزمالك في يونيو 2019، قبل أن ينضم لفريق ديسبورتيفو دي أفيس في صيف العام ذاته، وبعد ذلك انتقل للأهلي بعد دفع الشرط الجزائي في ديسمبر 2020.

يُذكر أن صاحب الـ26 عاما يقضي حاليا عقوبة إيقافه لمدة عشر مباريات محلية منذ أحداث مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات أمام الزمالك بطل المسابقة.