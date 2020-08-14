فتى ليفربول الذهبي يحصد جائزة أفضل لاعب شاب في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فوز ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن ليفربول بطل المسابقة، بجائزة أفضل لاعب شاب لموسم (2019-2020) في بريميرليج.

ووقع الاختيار على ألكسندر أرنولد كأفضل لاعب شاب في بريميرليج، متفوقا على كل من ماركوس راشفورد وماسون جرينوود وأنتوني مارسيال ثلاثي مانشستر يونايتد في القائمة المختصرة المكونة من ثمانية لاعبين، بجانب جاك جريليش (أستون فيلا)، كريستيان بوليسيتش وماسون ماونت (تشيلسي)، وحارس المرمى دين هندرسون (شيفيلد يونايتد).

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أحدث ألكسندر أرنولد، النجم الصاعد مع ليفربول، ثورة في مركز الظهير الأيمن تحت قيادة المدير الفني يورجن كلوب مع ليفربول، وشارك في جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الـ38 هذا الموسم، ليساهم في 17 هدفا بعد تسجيل أربعة أهداف وتقديم 13 تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى تفوقه الدفاعي مع الفريق.

ولعب صاحب الـ21 عاما دورًا رئيسيًا في تتويج ليفربول بكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، بجانب الموسم الاستثنائي في الدوري الإنجليزي.

يُذكر أن هذه الجائزة الرابعة لترينت ألكسندر أرنولد منذ توقيع أول عقد احترافي له مع الريدز في موسم 2016-2017.