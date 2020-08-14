الامارات | بايرن ميونيخ يرمي بمسؤولية مراقبة ميسي على شاب كندي اتخذ النجم الارجنتيني مثالا له

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يرمي بمسؤولية مراقبة ميسي على شاب كندي اتخذ النجم الارجنتيني مثالا له والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه قبل أيام أن مراقبة نجم الكرة الأرجنتينية وقائد برشلونة ليونيل ميسي، ستكون على كاهل لاعب كندي شاب هو الظهير الأيسر في الفريق ألفونسو ديفيز. والمثير في الأمر أن ألفونسو نفسه لا يصدق أنه سيواجه أكثر لاعب عشقه منذ الطفولة، وقال في تصريح صحافي: لا أصدق الأمر، لقد اتخذت ميسي قدوة لي، وهو لاعبي المفضل منذ كنت صغيرا، ولم أكن أفوت مبارياته، وها انا الان سيأواجه، إنه أمر لا يصدق".

وكشف عن أن والداه اتصلا به ليشجعاه على مواجهة نجمه المفضل وقدوته. لكنه شدد على أنه لن يخشى مواجهة ميسي، رغم أنه يعترف بأنه لاعب من طراز آخر. ويذكر أن الفريقان يتواجهان الليلة في قمة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في ضيافة العاصمة البرتغالية لشبونة، ومن دون حضور الجماهير.

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