شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يسابق الزمن لتجهيز عاصم صلاح قبل مواجهة بيراميدز فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على تجهيز مدافعه عاصم صلاح للمشاركة فى مواجهة بيراميدز فى ظل غياب محمد ناصف بسبب الايقاف حيث حصل اللاعب على الانذار الثالث فى مواجهة المقاولون العرب الأخيرة بالدوري ، وحاول بسيونى اشراك عاصم صلاح فى ودية الانتاج الحربى لتجهيزه لمواجهة بيراميدز ورفع لياقته البدنية والفنية فى ظل غيابه عن جزء كبير من فترة الاعداد بسبب الاصابة.

ويخضع اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى لمسحة كورونا بمقر النادى استعداداً لمواجهة بيراميدز المقبلة المقرر لها الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة بسبب الايقاف ، وحذر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبى فريقه من خطورة عبد الله السعيد نجم بيراميدز قبل مباراة الفريقين ، وكان بسيونى قد عكف على دراسة مباريات فريق بيراميدز، لاسيما أن الفريق السماوى نجح فى استعادة توازنه سريعاً بعد توقف مسابقة الدورى العام، ليحقق فوزاً عريضاً على طنطا بثلاثية نظيفة سجلها عبد الله السعيد، ويرفع رصيده إلى النقطة 35 ويتقدم مركزين ليصل إلى المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام.

وتعادل فريقا طلائع الجيش والإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر السبت على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن استعدادات الفريقين لافتتاح مشوارهم ببطولة الدوري التى عادت بعد تجميد دام خمسة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا، تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش فى الشوط الاول وتعادل باسم مرسى للإنتاج الحربى فى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.

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واطمأن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع على جاهزية لاعبيه الذين لم يشاركوا فى الوديات السابقة بسبب الإصابات مثل عمرو جمال وإسلام سرى ومحمد سعد سمير وأحمد سامى وعاصم صلاح.

وتغلب فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، على المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس بهدف نظيف فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار الإعداد لاستئناف مسابقة الدورى العام، وسجل ناصر منسى لاعب الطلائع هدف المباراة وحيد.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.