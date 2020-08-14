شكرا لقرائتكم النحاس يرفض إراحة لاعبي المقاولون قبل مواجهة الإنتاج الحربي في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، تدريباته في الخامسة مساء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، استعداداً لمباراة الجولة 20 مع الانتاج الحربي، والتي تقام يوم الأثنين المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، حيث رفض الجهاز الفني منح اللاعبين أي راحة لضيق الوقت، وكان المقاولون قد تعادل مع سموحة بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة 19.

فيما يخضع لاعبو المقاولون العرب، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا غداً السبت، وذلك قبل 48 ساعة من مباراة الانتاج الحربي.

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من جانبه، أكد عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، إنه فريقه كان الأفضل أمام سموحة، فى الشوط الأول وعندما سجل الفريق السكندرى هدف التقدم فى فريقه لم يفقد الثقة فى لاعبيه، قائلاً:"دخلنا مباراة سموحة وسط ضغوط خاصة إنها المباراة الرسمية الأولى لنا بعد خمس شهور والفريقان امتلكا طموح المكسب والتعادل مرضى لنا".

تابع عماد النحاس، إن التوقف الكروى أعاد مسابقة الدورى وكأنها نسخة جديدة، قائلاً:"المشوار صعب والجميع تساوى وخلال فترة كورونا ونبحث عن جمع أكبر عدد من النقاط للتواجد فى المربع الذهبي وسنقوم باستخدام جميع اللاعبين بسبب ضغط مباريات الدورى خلال الفترة المقبلة".

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 34 نقطة خلف نادى الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 23 هفاً حتى الآن فى مسابقة الدوري، فيما استقبلت شباكه 16 آخرين، خلال 19 مباراة خاضها الفريق، حيث فاز المقاولون فى 10 مباريات وتعادلوا فى 4 أخرى وخسروا 5 لقاءات.