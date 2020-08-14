رياضة | رمضان صبحي يرفض 17 مليون في الموسم من الأهلي من أجل براميدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 09:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يرفض 17 مليون في الموسم من الأهلي من أجل براميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أنه هناك حالة من الغليان والغضب تسيطر على جماهير الأهلي بسبب رحيل رمضان صبحي نجم الفريق المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي عن صفوف المارد الأحمر وإعلان تفضيله الإنضمام إلى براميدز في الموسم المقبل.

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وتبلغ قيمة العرض الأخير الذي قدمه محمود الخطيب رئيس الأهلي لرمضان صبحي قبل أن يرفضه الأخير، حيث عرض عليه الخطيب الحصول على 17 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وكان ذلك في الوقت الذي اعتذر فيه رمضان صبحي لأمير توفيق مسئول التعاقدات في القلعة الحمراء ورفض عرض الأهلي خصوصًا أنه يمتلك عرض من براميدز قد يصل إلى 34 مليون جنيه في الموسم الواحد.