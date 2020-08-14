رياضة | ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 09:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم الجمعة 14 أغسطس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري بينما يتواجد نادي الإنتاج الحربي في المركز الثامن برصيد 23 نقطة من أصل 17 مباراة.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل مباراة اليوم بين الأهلي والإنتاج الحربي:

1- الأهلي – 52 نقطة من 18 مباراة.

2- بيراميدز – 35 نقطة من 19 مباراة.

3- الزمالك – 35 نقطة من 18 مباراة.

4- المقاولون العرب – 34 نقطة من 18 مباراة.

5- الاتحاد السكندري – 28 نقطة من 18 مباراة.

6- سموحة – 26 نقطة من 18 مباراة.

7- إنبي – 25 نقطة من 19 مباراة.

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8- الانتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.

9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.

10- المصري – 20 نقطة من 17 مباراة.

11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.

12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.

13- اسوان – 19 نقطة من 18 مباراة.

14- مصر المقاصة – 17 نقطة من 18 مباراة.

15- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.

16- طنطا – 16 نقطة من 19 مباراة.

17- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.

18- نادي مصر – 12 نقطة من 17 مباراة