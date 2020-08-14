شكرا لقرائتكم خبر عن صراع جزائري في لقاء ليون والمان سيتي غدا.. محرز يواجه عوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق مانشستر سيتي عند التاسعة مساء غدا بتوقيت القاهرة نظيره ليون الفرنسي في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب خوسيه الفالادي، الذي شهد خروج أتلتيكو مدريد من البطولة على يد الفريق الألماني لايبزيج.

أقصى الفريق الفرنسي يوفنتوس من دور 16 في مفاجأة قوية بعد أن فاز في الذهاب 1-0 وخسر في الإياب 2-1، ليتأهل لربع النهائي بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض، كذلك وصل السيتي لهذا الدور بمفاجأة أخرى هي إقصاء ريال مدريد من الدور السابق، وذلك بعد الفوز ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 2-1. فضلا عن أن لقاء غدا سيكون بنكهة جزائرية بين حسام عوار لاعب ليون صاحب الأصول الجزائرية، ورياض محرز لاعب السيتي.

سيخوض بيب جوارديولا اللقاء بطريقة لعب 4-3-3، وتشكيلة متوقعة مكونة من، إيدرسون في حراسة المرمى، ودفاعا، جواو كانسيلو - إيميريك لابورت - فيرناندينيو - كايل ووكر، ووسطا، دافيد سيلفا - رودري - كيقن دي بروينه، وهجوما، رحيم ستيرلينج - جابرييل جيسوس - فيل فودين.

وفي المقابل سيكون ليون كامل العدد في مباراة مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري الأبطال، ولن يغيب أي لاعب للإصابة أو الإيقاف، ويخوض الفريق الفرنسي اللقاء بطريقة لعب 3-5-2، وتشكيل متوقع أنتوني لوبيش في حراسة المرمى، ودفاعا، مارسال - مارسيلو - جيسون ديناير، ماكسويل كورنيه – ووسطا، حسام عوار - برونو جيمارايش - ماكسينس كاكيريه - ليو دوبويس، وهجوما، موسى ديمبيلي - ممفيس ديباي.