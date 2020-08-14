شن الكابتن "مصطفى يونس" نجم النادي الأهلي السابق هجوماََ نارياََ على القلعة الحمراء بسبب ما وصفه بأنه اهانة للنادي في الفترة الحالية.
وقال "يونس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوى" المذاع عبر فضائية "الزمالك": لا أحد يستطيع أن يمنعني من دخول نادي الأهلي نهائياََ,موضحا ان التاريخ يقول إن النادي الأهلي لم يُهان نهائياََ الا في هذا العهد الذي يرأسه محمود الخطيب.
وأضاف: فيه رئيس نادي يسوق وفيه تاني يتساق، وذلك نراه في كل التعاملات الظاهرة، وما خفي كان أعظم.
وكشف "يونس" عن رأيه في افتتاح استاد الأهلي، وما فعله مجلس الخطيب خلال فترة توليه مجلس ادارة النادي,قائلا: لم يتم دعوتي من النادي الأهلي لافتتاحية الفنكوش الذي وهم به الجماهير والناس.
وأوضح أن استاد السلام فنكوش، متسائلا: هل عندما اضع صوري على مكان أصبح ملكي استاد السلام مستأجر بـ 35 مليون جنيه وليس ملكاََ للنادي الأهلي".
وأشار الى أن المستشار "مرتضى منصور" رئيس نادي الزمالك مختلف تماماََ عن أي رئيس آخر في مصر فهو معلم كبير، وصنع ما لم يستطع أحد إنجازه.
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم ناري من مصطفى يونس علي النادي الأهلي : لم نتعرض للإهانة الا في عهد الخطيب..استاد السلام "فنكوش"..ومرتضى مختلف عن أي رئيس ناد في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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