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رياضة | كارتيرون يرفض تجميد مصطفى محمد في الزمالك

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 05:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يرفض تجميد مصطفى محمد في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادى الزمالك لمواجهة فريق مصر المقاصة ببطولة بعدما تعادل الفريق خلال اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما.

وكشف اسلام صادق مقدم برنامج البريمو على قناة "Ten" ان المدير الفني للزمالك الفرنسي كارتيرون يرفض تجميد مهاجم الفريق مصطفى محمد خلال الفترة القادمة بعد ابتعاده عن مستواه التهديفي في مباريات الدوري .

وقال ان المدير الفني متمسك بتواجد اللاعب في التدريبات والاستعداد للمباريات القادمة لأنه من العناصر المهمه الذي يعتمد عليها على الرغم من إبتعاده عن مستواه المعهود الفترة الاخيرة.

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