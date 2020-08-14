شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني يشيد بأداء لاعبي أتلتيكو مدريد عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج ديجيو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد عقب هزيمه فريقه أمام لايبزيج الألماني بهدفين لهدف وخروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليشد بأداء لاعبيه داخل المستطيل الأخضر.

وقال: إن الروخيبلانكوس بذل أقصى مجهوده في هذه المباراة، الفريق الألماني فازوا في المواجهات والأخطاء وفي فهم المباراة جيدا، وكلفنا الأمر بعض الشيء للدخول في المباراة، ولكن التعادل 1-1، كانت الأمور أكثر هدؤا ولكن الهدف الثاني قضى علينا.

كان تايلر ادامس، لاعب فريق لابيزيج الذي دخل بديلا في الشوط الثاني من اللقاء خطف الفوز بتسديدة من خارج المنطقة، ارتطمت بقدم المونتينيجري ستيفان سافيتش وحولت مسارها إلى الزاوية المخالفة للحارس السلوفيني يان أوبلاك في الدقيقة 88.