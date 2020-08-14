جاسبيريني يشعر بـ«ندم كبير» بعد تبخر حلم نصف النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب جان بييرو جاسبيريني مدرب أتالانتا الإيطالي عن خيبته العميقة لإهدار الفوز في الدقائق القاتلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وتقدم أتالانتا بهدف الكرواتي ماريو باشاليتش حتى الدقيقة التسعين، عندما عادل البرازيلي ماركينيوس ثم سجل الكاميروني أريك مكسيم تشوبو موتنيغ هدف الفوز في الوقت البدل عن ضائع.

وقال جاسبيريني لشبكة «سكاي سبورت»: «يجب أن أقول إن هناك ندماً كبيراً، كنا قريبين جداً، كانت قريبة جداً، بدا الأمر وكأننا سنحقق إنجازاً رائعاً».

وتابع: «يمكننا أن نشعر بالرضا من التجربة، تطوّرنا في دوري الأبطال، بدا الأمر كما لو أننا فعلنا ذلك».

وكان فريق مدينة برغامو، المتضررة بشكل كبير من فيروس كورونا المستجد، في طريقه لمتابعة قصته الرائعة في دوري الأبطال وبلوغ نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يقلب الفريق الباريسي الطاولة عليه في اللحظات القاتلة ويضرب موعداً مع الفائز من أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيغ الألماني.

وعن دخول المهاجم كيليان مبابي العائد من إصابة بكاحله في آخر نصف ساعة، قال جاسبيريني الذي قاد فريقه إلى مركز ثالث في الدوري لموسمين توالياً وسجّل فريقه 98 هدفاً في «سيري أ»: «دخول مبابي وتواجد نيمار قلبا الأمور لمصلحة باريس سان جيرمان».

وأضاف عن المهاجم الشاب بطل العالم: «منح دخوله طاقة لباريس سان جيرمان الذي كان في طريقه لخسارة المباراة، كان أساسياً نظراً لما قدمه في المباراة».

وأردف: «هدف التعادل يترك لنا بعض المرارة. لكن باريس سان جيرمان لديه فرصة جيدة للوصول إلى النهائي».