«الوحدة» يضم مانع ويتطلع لصفقات محلية جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى



تعاقد الوحدة مع المدافع مانع محمد (31 عاماً) لاعب نادي شباب الأهلي، في صفقة انتقال حر، لمدة موسم قابل للتجديد، ووقع اللاعب رسمياً أمس الأربعاء، بحضور عبد السلام جمعة، مشرف الفريق الأول بالنادي.

ويعد مانع أول صفقات العنابي على مستوى المحليين، وانخرط اللاعب رسمياً في المعسكر المغلق للفريق الذي يقام في العاصمة أبوظبي، بمشاركة جميع اللاعبين المحليين والأجانب باستثناء الدوليين.

من جانبه قال عبد السلام جمعة مشرف الفريق الأول: «تعاقدنا مع مانع لما يمتلكه من خبرة وقدرات مميزة تؤهله لتقديم الإضافة المرجوة. توصيات ودعم سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، تدفعنا إلى بذل أقصى المجهودات في تدعيم الفريق لتحقيق الطموحات في الموسم المقبل. الإحلال والإبدال في الفريق أمر طبيعي ووارد في عالم كرة القدم، ونتطلع إلى ضم لاعبين مواطنين».

من جهته عبر اللاعب مانع محمد عن سعادته بالانضمام إلى صفوف العنابي، مؤكداً أنه سيسعى إلى بذل الجهد والعمل لخدمة النادي وتطلعاته، مشيراً إلى أن الوحدة أحد أكبر أندية الدولة، وتاريخ النادي يضع مسؤولية كبيرة على اللاعبين لتقديم الأفضل، وتحقيق الانتصارات والإنجازات.