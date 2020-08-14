سمير حلبية : المصري لن يخوض مباراة الإسماعيلي.. ولايهمنا خصم النقاط

أكد سمير حلبية رئيس مجلس ادارة النادي المصري، علي عدم خوض مباراة الاسماعيلي المقرر لها مساء اليوم في الجول الـ19 بالدوري.
وقال حلبية في مداخلة هاتفية مع برنامج نمبر وان الذييقدمه الاعلامي عمر ربيع ياسين: "أمتلك في قائمتي 9 لاعبين فقط، فكيف سأخوض بهم المباراة".
وتابع: "هناك 14 لاعب مصاب بفيروس كورونا، و6 أفراد من الجهاز الفني والاداري".
واختتم حلبية كلامه مؤكدًا أن اللاعبين أبلغوه برفضهم خوض المباريات لخوفهم علي أسرهم من التعرض للاصابة، مشددًا أن الفريق لن يلعب المباراة حتي لو تم خصم النقاط منهم، متمًا كلامه "حياة الفرد أهم من 100 دوري".
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