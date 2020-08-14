سمير حلبية : المصري لن يخوض مباراة الإسماعيلي.. ولايهمنا خصم النقاط

أكد سمير حلبية رئيس مجلس ادارة النادي المصري، علي عدم خوض مباراة الاسماعيلي المقرر لها مساء اليوم في الجول الـ19 بالدوري.

وقال حلبية في مداخلة هاتفية مع برنامج نمبر وان الذي