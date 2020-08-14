أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي الأهلي لم يمتلك إستاد خاص به كما تردد خلال الساعات الأخيرة، فالأمر لا يتعد كونه الحصول علي استاد السلام كحق انتفاع فقط. علي استاد السلام كحق انتفاع فقط. وقال أنور خلال ظهوره علي برنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: " نادي الزمالك يستعد لتدشين استاد بجوار فرع النادي الثاني في مدينة 6 أكتوبر، يتسع لاستيعاب 40 ألف مشاهد". نادي الزمالك يستعد لتدشين استاد بجوار فرع النادي الثاني في مدينة 6 أكتوبر، يتسع لاستيعاب 40 ألف مشاهد". وكان النادي الأهلي أقم أمس الأربعاء احتفالية بشأن حصوله على حق انتفاع لستاد السلام الخاص بهئية الإنتاج الحربي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمادة أنور: الأهلي لا يملك استاد خاص.. والزمالك يستعد لتدشين ملعب بسعة 40 ألف مشجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.