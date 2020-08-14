رياضة | يوفنتوس يخطط لضم نجم آرسنال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 03:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخطط لضم نجم آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس يسعى للمنافسة بقوة في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية تحت قيادة أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للسيدة العجوز خاصة مع اقتراب رحيل بعض النجوم.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن يوفنتوس استفسر من آرسنال عن إمكانية التعاقد مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد الموقع الإيطالي أن النادي الإيطالي يرغب في التعاقد مع النجم الفرنسي البالغ من العمر 29 عامًا من أجل تعويض الرحيل المنتظر للنجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد ألمحت في وقت سابق أن آرسنال على إستعداد للتخلي عن نجمه لاكازيت كما أن أتلتيكو مدريد الإسباني يعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد معه.