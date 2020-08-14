رياضة | كيكي سيتين يستقر على تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونيخ بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 03:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يستقر على تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونيخ بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن كيكي سيتين مدرب نادي برشلونة الإسباني استقر بشكل كبير جدا على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الفريق ضد نادي بايرن ميونخ المنتظرة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة فريق برشلونة، غدا الجمعة 18 أغسطس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب دا لوز في البرتغال.

وكشفت التقارير أنه من المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة لمواجهة بايرن ميونخ غدا بدوري أبطال أوروبا مكون من:

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حراسة المرمي: تير شتيجن

خط الدفاع: سيميدو ـ بيكيه ـ لينجليه ـ ألبا

خط الوسط: بوسكيتس ـ سيرجي روبرتو ـ فرينكي دي يونج ـ أرتورو فيدال

خط الهجوم: ميسي ـ سواريز