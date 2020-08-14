رياضة | رئيس المصري: حياة أي فرد أهم من 100 دوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 03:26 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس المصري: حياة أي فرد أهم من 100 دوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد سمير حلبية رئيس مجلس ادارة النادي المصري، أن فريقه لن يخوض مواجهة الإسماعيلي، والمقرر إقامتها مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وقال حلبية في مداخلة هاتفية مع برنامج نمبر وان الذي يقدمه الاعلامي عمر ربيع ياسين: "أمتلك في قائمتي 9 لاعبين فقط، فكيف سأخوض بهم المباراة".
وتابع: "هناك 14 لاعب مصاب بفيروس كورونا، و6 أفراد من الجهاز الفني
والاداري".
واختتم حلبية كلامه مؤكدًا أن اللاعبين أبلغوه برفضهم خوض المباريات لخوفهم علي أسرهم من التعرض للاصابة، مشددًا أن الفريق لن يلعب المباراة حتي لو تم خصم النقاط منهم، متمًا كلامه "حياة أي فرد أهم من 100 دوري".