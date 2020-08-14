 بايرن ميونخ يصطدم ببرشلونة في نهائي مبكر لدوري أبطال أوروبا

بعدما أطاح بفريق تشيلسي الإنجليزي بسهولة من دور الستة عشر للبطولة، يواجه بايرن ميونخ الألماني اختبارا أصعب في خطوته التالية ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي برشلونة الإسباني غدا الجمعة في دور الثمانية للبطولة.



ويتطلع الفريقان إلى هدف كبير من هذه المواجهة ومن المنافسة بقوة في هذه البطولة وأيضا من الفوز باللقب.



ويسعى برشلونة لاجتياز عقبة بايرن واستكمال مسيرته حتى الفوز بلقب البطولة من أجل إنقاذ موسمه من الفشل تحت قيادة المدرب كيكي سيتين الذي لم يستطع قيادة الفريق للحفاظ على لقبه في الدوري الإسباني إضافة لفشله في الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا.



وفي المقابل، يحلم بايرن بمضاعفة نجاحه هذا الموسم وإحراز الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري الأبطال الأوروبي) للمرة الثانية فقط في تاريخه حيث سبق له الفوز بهذه الثلاثية في 2013.



وحصد بايرن بالفعل لقبي الدوري والكأس المحليين ولم يعد أمامه سوى لقب دوري الأبطال.



ولم يحاول توماس مولر مهاجم بايرن إخفاء توقعاته بشأن هذه المواجهة مع برشلونة، وقال بعد الإطاحة بفريق تشيلسي من دور الستة عشر: “نتطلع بالطبع لهذه المباراة… تنتظرنا الآن مواجهة في غاية القوة”.



وأطاح بايرن بفريق تشيلسي من خلال الفوز عليه 3 / صفر في عقر داره ذهابا قبل فترة التوقف الطويلة للموسم الكروي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا ثم تغلب عليه 4 / 1 إيابا قبل أيام وذلك مع استئناف فعاليات المسابقة بعد فترة توقف لنحو خمسة أشهر.



وكان هانز فليك المدير الفني لبايرن ولاعبوه أكدوا مرارا قبل مباراة الإياب أن تركيزهم ينصب على استكمال الإطاحة بفريق تشيلسي قبل التفكير في مباراة دور الثمانية.



وتقام الأدوار النهائية لدوري الأبطال هذا الموسم بنظام بطولة مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة كما تقام منافسات دور الثمانية والمربع الذهبي من مباراة واحدة في كل مواجهة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب وذلك بسبب التعديلات التي طرأت على البطولة نتيجة أزمة وباء كورونا.



كما تقام مباريات الأدوار النهائية للبطولة في لشبونة بدون جماهير ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة للحد من تفشي الإصابات بكورونا.



ومن بين جميع الفرق التي تأهلت لدور الثمانية في البطولة هذا الموسم، كان برشلونة وبايرن فقط هما من سبق لهما التتويج باللقب القاري الغالي حيث حصد كل منهما اللقب خمس مرات سابقة.



وتستحوذ المباراة بين بايرن وبرشلونة على معظم الاهتمام من جميع مباريات دور الثمانية نظرا لكونها خطوة مهمة للفائز منهما على طريق انتزاع اللقب السادس له في البطولة.



وتبدو الفرصة سانحة أمام الفريق الذي يجتاز هذه المواجهة ليحرز اللقب الغالي في ظل خروج ليفربول الإنجليزي حامل اللقب وريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب برصيد 13 لقبا ويوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي من دور الستة عشر للبطولة هذا الموسم.



ويرى مراهنون أن بايرن يأتي في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي الإنجليزي بقائمة أبرز المرشحين للفوز باللقب الأوروبي هذا الموسم.



وإذا تغلب بايرن على برشلونة وفاز مانشستر سيتي على ليون الفرنسي، سيلقي الفريقان في المربع الذهبي، بينما ستجمع المباراة الأخرى بالمربع الذهبي بين باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي أنهى مغامرة أتالانتا الإيطالي أمس، والفائز من مباراة اليوم بين أتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزغ الألماني.



وقال فليك بعد أن سجل إيفان بيريسيتش وكورنتين توليسو هدفين إضافة لهدفي روبرت ليفاندوفسكي في مباراة الإياب أمام تشيلسي قبل أيام : “أردنا الفوز والبدء من حيث توقفنا”.



وكان الأداء الضعيف وغير المعتاد من مانويل نوير حارس مرمى بايرن، الذي ارتكب خطأ ليمنح تشيلسي هدف حفظ ماء الوجه، هو فقط ما أثار الدهشة والقلق.



ومع الفوز بالثنائية المحلية، أصبح السؤال الآن هو: هل ينجح بايرن في تكرار الثلاثية التي أحرزها في 2013؟



واستعد بايرن لفريق برشلونة، الذي يقوده المهاجم الأرجنتيني الخطير ليونيل ميسي من خلال معسكر في مدينة لاجوس البرتغالية التي تبعد نحو 300 كيلومتر عن العاصمة لشبونة.



ويلتقي الفريقان غدا على استاد “دا لوز” أو “النور” الذي يستضيف أيضا المباراة النهائية للبطولة في 23 آب/ أغسطس الحالي.



وقال مولر: “ننتقل من سجل إلى آخر في الدقيقة… ولكن في مباراة بهذا المستوى، حتى لو واجه برشلونة مشاكل مؤخرا، يمكن أن يحدث أي شيء”.



وأنهى برشلونة الموسم المحلي في المركز الثاني بالدوري الإسباني خلف ريال مدريد ما وضع المدرب كيكي سيتين تحت ضغوط كبيرة.



ولكن ميسي لا يزال كما هو حيث قدم اللاعب الأرجنتيني أداء ساحرا خلال مباراة الإياب أمام نابولي الإيطالي في دور الستة عشر لدوري الأبطال والتي فاز فيها برشلونة 3 / 1 يوم الجمعة الماضي ليتأهل إلى دور الثمانية بالفوز 4 / 2 في مجموع المباراتين بعدما سبق له التعادل على ملعب نابولي 1 / 1 ذهابا.



وعلى غرار ميسي في برشلونة، يبدو النجم البولندي الكبير روبرت ليفاندوفسكي بالنسبة لبايرن حيث سجل اللاعب هدفين وصنع آخرين ليقود الفريق للفوز 4 / 1 على تشيلسي قبل أيام ويؤكد أنه لا يزال في قمة مستواه.



وقال ليفاندوفسكي بعدما رفع رصيده إلى 13 هدفا في صدارة قائمة هدافي دوري الأبطال الأوروبي هذا الموسم: “كنا نعلم أننا بحاجة للظهور بمستوانا مباشرة ونجحنا في هذا بشكل جيد… برشلونة فريق خطير دائما. علينا أن نظهر إمكانياتنا”.



وتشهد المباراة غدا أكثر من مواجهة خاصة حيث ستشهد صداما بين اثنين من أبرز الهدافين هما ميسي وليفاندوفسكي إضافة للمواجهة بين حارسي المرمى الألمانيين الدوليين مانويل نوير في بايرن ومارك أندري تير شتيغن في برشلونة.



وتمثل المباراة مواجهة من العيار الثقيل يسعى كل فريق من خلالها إلى خطوة مهمة على طريق تحقيق هدفه.



ويتطلع برشلونة لاستعادة اللقب الأوروبي الغائب عنه منذ خمس سنوات.

المصدر: DW