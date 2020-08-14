رياضة | نجم نابولي على أعتاب العودة من جديد إلى الليجا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم نابولي على أعتاب العودة من جديد إلى الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضي النجم الإسباني خوسيه كاييخون سبعة مواسم مع نادي نابولي في السان باولو،وذلك منذ إنتقالة من صفوف ريال مدريد الإسباني الى نادي الجنوب الإيطالي في صيف 2013 .

وأصبح المهاجم صاحب الـ 33 عام حر، بعد أن أنتهي تعاقده مع نابولي بنهاية الموسم المنقضي .

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وأشارت تقارير صحفية إسبانية أن نادي إشبيلية قد يدخل في صراع شرس مع ريال بيتيس من أجل التعاقد مع اللاعب الذي قد أبدي رغبة قوية في العودة إلى الليجا من جديد .

وكان مهاجم نابولي قد لاقي أهتمام من دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد إلا أن الصفقة قد تعطلت بسبب رغبه النادي الإيطالي فى الاحتفاظ بخدمات اللاعب .

يذكر أن كاييخون قد حقق لقبي الكأس رفقه نابولي، ولاقي علي إعجاب جولين لوبيتيغي المدير الفني الحالي لنادي إشبيلية، الذي كان يرغب في ضمه مع المنتخب الإسباني.